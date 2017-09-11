Aykut Kocaman: Bizde daha fazlası var

Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman takımına inanıyor. Kocaman, “Yediğimizden fazlasını atacağız. Bu takımın ofansif kapasitesi çok daha fazla. Çalışacağız ve bunu tersine çevireceğiz” sözleriyle düzlüğe çıkacakları mesajını verdi.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ / Avrupa’dan elenen, lige kötü başlayıp taraftardan tepki alan Fenerbahçe'de, Aykut Kocaman duruma farklı bir bakış getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerin yüzdeli şutlarından dem vurup ofansif olarak farklı bir kimliğe geleceklerine işaret etti. Başakşehir sınavı sonrası basınla sohbet eden Kocaman, “Ligde kalemize 16 şut gelmiş 8'i gol olmuş. Yüzde 50 gibi bir orandan söz ediyoruz. Oynadığımız 8 resmi maçın 5'inde kalemize gelen ilk şut gol oluyor. Bunun bir açıklaması yok” dedi.

JANSSEN VE SOLDADO YAN YANA OYNAYABİLİR

Takımının isteğinden, çaba ve arzusundan memnun olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, “Yediğimizden fazlasını atacağız. Bu takımın ofansif kapasitesi, atabilme kapasitesi çok daha fazla. Çalışacağız ve bunu tersine çevireceğiz. Oyuncuların birlikte oynama süreleri arttıkça çok daha iyi şeyler olacağını görüyorum” dedi.

Kurt hoca çift forvetli sisteme geçebileceğini ise “Soldado ve Janssen'i bir arada daha fazla oynatabilmek en büyük amacım” sözleriyle dile getirdi