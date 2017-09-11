Antalyaspor – Galatasaray maçına damga vuran 2 kare!

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maç öncesi ve maç sonunda biri olumlu, biri olumsuz iki farklı kare dikkat çekti

Galatasaray’ın Antalyaspor ise 1-1 berabere kaldığı maça iki farklı kare damga vurdu.

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Galatasaraylı golcü Gomis sahadan çıkarken, formasını isteyen minik bir taraftara görevlilerin engel olduğunu gördü. Fransız golcü, müdahale edip formasını çocuğa verdi. Bu sırada minik taraftar sevinçten ağladı.

Gomis, “Ben de onun geçtiği yollardan geçtim. Ne hissettiğini anlıyorum. Umarım hayatı boyunca bu anı hatırlar” dedi. Tecrübeli yıldız, maç için de “Birçok oyuncu milli takımlara gitmişti. Geleceğe bakmalıyız” değerlendirmesi yaptı.

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Maç başlarken taraftarların yer aldığı VIP tribününe formaları ile 4 Galatasaray taraftarı geldi. Ancak yan taraftaki Kırmızı-Beyazlı taraftarlar, sert tepki gösterip “O forma ile burada oturamazsınız, dışarı” diye bağırdı.

Bu grup arasında babasıyla birlikte 10 yaşında bir çocuk da vardı. Sarı-Kırmızılılar, formalarını ters giyip tepkilerden kaçınmaya çalıştı. Ancak protestolar devam edince, stat yetkilileri çocukla birlikte bu kişileri başka bir bölüme götürdü.

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