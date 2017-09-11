Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ten Samir Nasri ve Samuel Eto’o açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Antalyaspor Eto’o ile güzel, Eto’o da Antalyaspor’la güzel. Bugün kaptanlığını en iyi şekilde yaptı” derken, Nasri kriziyle ilgili ise, “Büyütülmemesi gereken bir olay. Bunlar olağan şeyler” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, alınan 1 puandan ziyade oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Başkan Öztürk, son dönemde yaşanan Eto'o ve Nasri krizlerine de değindi. Antalyaspor 1-1 Galatasaray | Süper Lig 4. hafta Spor Toto Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Antalyspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve üç haftalık galibiyet serisi sona erdi. Galatasaray 3 sene sonra ilk kez bir maçı korner kullanmadan bitirdi. İlgili Haberi Oku

“TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK”

Galatasaray karşısında alınan puandan ziyade oynanan oyundan dolayı memnun olduğunu ifade eden Öztürk, “Takım olduğumuzu gösterdik. Bütün futbolcular burada gerçekten Galatasaray'ın kalitesi tartışılmaz, yaptığı transferler ortada ama Antalyaspor söylenen, yaşanan krizlere rağmen, bu kadar sakata rağmen ve bunun dışında da iyi olmayan bir başlangıca rağmen gördüğünüz gibi. Sonuçtan çok benim istediğim buydu” dedi.

ETO’O VE NASRI KRİZİ HAKKINDA

Kendisine sorulan Eto'o ve Nasri sorusuna “Krizler ve konuları idare etmek asıp kesmekle olmuyor' diye cevap veren Öztürk, şöyle konuştu: “İletişimle, bazen bekleyerek, bazen kalbini kırarak onarabilecek şekilde oluyor. Antalyaspor kesinlikle Eto'o ile güzel. Eto'o da Antalyaspor ile güzel. Biz kaptanımızı seviyoruz, en iyi şekilde de yaptığını düşünüyoruz. Nasri gerçekten sakattı. O kadar çok oynamak istiyordu ki, maçtan önce konuştuğumuzda çok üzgün olduğunu söyledi” dedi.

Nasri krizinin büyütülmemesi gerektiğini de söyleyen Öztürk, “Bunlar çok normal. Büyütülmemesi gereken şeyler. Önemli olan bu sahada ne olduğudur. Bugün gösterdiler ne olduğunu. Bu işte eksik olan krizlerin yaşandığı, kötü başlayan Antalyaspor bu. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diye konuştu. Rıza Çalımbay: Nasri ile gerginlik gibi bir şey yok Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi Nasri'nin kadroda olmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“SAHADAN DOLAYI SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Saha zeminiyle ilgili sorulan soruya ise Öztürk, “Antalya iklim şartları olarak çok kolay bir yer değil. Çok problemler vardı biz bu zemini aldığımız zaman. Şu anda gördüğünüz düzelmiş hali biraz. Gerek stadın yuvarlak yapısı itibariyle Antalyaspor'un stadı Türkiye'de tek. Biraz bunun sıkıntısını çekiyoruz, yeterince güneş alamıyor ve iklim şartlarındaki sıcaklıktan dolayı ciddi şekilde etkileniyoruz” ifadelerini kullandı. Cengiz Özyalçın: `Galatasaray böyle olmamalı` Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“BEN ŞAHSEN KEYİF ALIYORUM”

Yabancı oyuncu transfer sınırlamasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Öztürk, yapılan Nasri ve Menez transferleriyle dünyanın farklı noktalarından Antalyaspor maçlarının izlendiğine dikkat çekerek, “Baktığınızda çıkan yeteneklere, Enes, Cengiz'dir bunlar hala çıkabiliyorlar aslında. Bence suçun ana nedenine biraz daha derine inerek bakmak lazım. Eğer Avrupa Birliği ülkelerindeki liglerde yabancı sınırlandırması yoksa bir bildikleri vardır. Milli takım seviyeleri de yüksek. Büyük takımlar ve biz de yatırım yaptık. Ben şahsen maçları izlerken keyif alıyorum” sözlerini sarf etti.