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Antalyaspor 1 Galatasaray 1 maç özeti ve golleri (GOMIS VE ETO’DAN KLAS GOLLER)

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftaya 3'te 3 yaparak harika bir giriş yapan Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Gomis'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Cimbom, ikinci yarıda Eto'nun golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı. İşte Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri...
08:3511 Eylül 2017
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Antalyaspor 1 Galatasaray 1 maç özeti ve golleri (GOMIS VE ETO’DAN KLAS GOLLER)

Süper Lig’de Galatasaray ilk puanını 4. haftada Antalyaspor karşısında kaybetti. Lige çok hızlı bir giriş yapan ve ilk 3 maçını farklı kazanan Cimbom, Antalyaspor’a diş geçiremedi. İşte Gomis ve Eto’nun klas golleriyle Galatasaray Antalyaspor maçının özeti ve golleri…

CİMBOM İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Antalyaspor ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Ligin ilk 3 haftasından galibiyetle ayrılan sarı kırmızıı ekip, ilk 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Antalyaspor karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. Galatasaray 3 yıl sonra ilk kez bir maçı korner kullanmadan bitirirken Antalyaspor maç boyunca 10 korner kazandı.

GOMIS YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Antalyaspor'un baskılı futboluna rağmen Bafetimbi Gomis ile 34. dakikada golü bulan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstünükle tamamladı.

Geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan ev sahibi Antalyaspor, 82. dakikada Charles'ın asistinde kafa vuruşunu yapan Samuel Eto'o'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

LİDERLİĞİNİ KORUDU

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Antalyaspor puanını 3 yaparken Galatasaray 10 puanla averaj farkıyla Beşiktaş'ın üstünde zirvede yer almaya devam etti.

Sarı kırmızılı ekip gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırkerken Antalyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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