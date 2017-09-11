Antalyaspor 1 Galatasaray 1 maç özeti ve golleri (GOMIS VE ETO’DAN KLAS GOLLER)

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftaya 3'te 3 yaparak harika bir giriş yapan Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Gomis'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Cimbom, ikinci yarıda Eto'nun golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı. İşte Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri...

0