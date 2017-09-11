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Antalya’da Ozan Tufan anons edildi

Antalyaspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde takım kadrolarının anonsu sırasında, Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Ozan Tufan'ın adı, Antalyaspor kadrosu içinde anons edildi.
07:1311 Eylül 2017
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Antalya’da Ozan Tufan anons edildi

Maç kadrolarının anonsunu yapan görevli, Antalyaspor’un yedek kadrosunun açıklandığı esnada kaleci Ozan Evrim Özenç’in yerine, Fenerbahçeli Ozan Tufan’ın ismini söyledi.

Taraftarlar yapılan anonsu şaşkınlıkla karşıladı.

11 Eylül 2017 Antalya`da tribün ayıbı! Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi tribünden takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, stattaki şartlar sebebiyle Antalyaspor taraftarına tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

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anons Antalyaspor galatasaray Ozan Tufan
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