Antalya’da Ozan Tufan anons edildi

Maç kadrolarının anonsunu yapan görevli, Antalyaspor&#8217;un yedek kadrosunun açıklandığı esnada kaleci Ozan Evrim Özenç&#8217;in yerine, Fenerbahçeli Ozan Tufan&#8217;ın ismini söyledi.. Taraftarlar yapılan anonsu şaşkınlıkla karşıladı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t11 Eylül 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tAntalya`da tribün ayıbı!\r. \t\t\t\tGalatasaray'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi tribünden takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, stattaki şartlar sebebiyle Antalyaspor taraftarına tepki gösterdi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .