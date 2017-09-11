Anadolu Efes salonu ve kombine fiyatlarını açıkladı

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan sonraki evi Sinan Erdem Spor Salonu oldu. Kulübün yeni salonu belli olmamasına rağmen kombinelere büyük ilgi gösteren ve şimdiden bir önceki sezonun kombine sayısının üzerine çıkılmasını sağlayan taraftarlar, takımlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda destekleyecek.Yeni sezon kombinelerinin satışı devam ediyor.
Anadolu Efes'in 2017-2018 sezonu boyunca basketbolseverlere konforlu ve eğlenceli bir maç deneyimi sunacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na yapılan geçişle birlikte yeni sezon kombinelerinin satışına www.tixbox.com.tr üzerinden devam ediliyor.
Sinan Erdem Spor Salonu için satışa sunulan kombinelerin fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
Kategori Kombine Fiyatı %20 İndirimli
P1 4500 TL 3600 TL
P2 3750 TL 3000 TL
S1 2250 TL 1800 TL
S2 1400 TL 1120 TL
T1 975 TL 780 TL
T2 550 TL 440 TL
T3 300 TL 240 TL