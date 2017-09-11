Anadolu Efes salonu ve kombine fiyatlarını açıkladı

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2017-2018 sezonundan itibaren iç saha maçlarını oynayacağı spor salonu belli oldu. Anadolu Efes, Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını, yeni sezon itibarıyla Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan sonraki evi Sinan Erdem Spor Salonu oldu. Kulübün yeni salonu belli olmamasına rağmen kombinelere büyük ilgi gösteren ve şimdiden bir önceki sezonun kombine sayısının üzerine çıkılmasını sağlayan taraftarlar, takımlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda destekleyecek.Yeni sezon kombinelerinin satışı devam ediyor.

Anadolu Efes'in 2017-2018 sezonu boyunca basketbolseverlere konforlu ve eğlenceli bir maç deneyimi sunacağı Sinan Erdem Spor Salonu'na yapılan geçişle birlikte yeni sezon kombinelerinin satışına www.tixbox.com.tr üzerinden devam ediliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu için satışa sunulan kombinelerin fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Kategori Kombine Fiyatı %20 İndirimli

P1 4500 TL 3600 TL

P2 3750 TL 3000 TL

S1 2250 TL 1800 TL

S2 1400 TL 1120 TL

T1 975 TL 780 TL

T2 550 TL 440 TL

T3 300 TL 240 TL