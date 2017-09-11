Adana Demirspor 3-1 Gaziantepspor | TFF 1. Lig 4. hafta maçı

TFF 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Gaziantepspor’u 3-1 yendi.

Ev sahibi Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri Atakora Lalawele (26′), Robert Ndip Tambe (54′) ve Savaş Yılmaz (61′) kaydetti.

Konuk ekip Gaziantepspor’un tek golü ise 57. dakikada Yusuf Erdem’den geldi. Adana Demirspor bu galibiyetle puanını 7 yaparken Gaziantepspor ise 3 puanda kaldı.

Adana Demirspor gelecek hafta Boluspor deplasmanına konuk olurken Gaziantespor sahasında BB Erzurumspor’u ağırlayacak.

3 GOL YEDİ, OYUNDAN ÇIKARTILDI!

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, 61 dakikada 3 gol yiyen 19 yaşındaki kaleci Adnan Karabulut’u 66. dakikada oyundan çıkartarak yerine 18 yaşındaki Selçuk Özcan’ı aldı.

Maç sonu konuşan Bünyamin Süral, “Biliyorsunuz, Adana'nın sıcağı çok farklı. Bu sıcakta bizim bu çocukların sahada vermiş oldukları mücadeleden dolayı kendilerini kutlamak istiyorum. Böyle maçlarda herhangi bir maçta olsa sahanın neresinde olursa olsun pes etmeyen Gaziantepspor var. Rakip kalede gol arayışında olan bir ekip var. Yaşları 17-18-19 bu çocukların. Bu çocuklardan bir şeyler beklenmez. Yediğimiz gollerin hepsi kaleci hatası. Geçmiş haftalarda da aynısı. Kalecin hata yaparsa ne kadar oyuna ağırlığını koyarsan koy yediğiniz goller morali çökertiyor. Bir takımda kaleci olmazsa yapacak bir şey yok.” dedi.