Zorlu geçecek çünkü… Antalyaspor Galatasaray maçı bugün saat kaçta? Hangi kanalda?

Antaltaspor Galatasaray maçı bugün canlı yayınlanacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12’sinde puan almayı başardı. Peki bu zorlu maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. İşte Antalyaspor Galatarasaray maçı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Antalyaspor Galatarasaray maçı bu akşam. Karşılaşma öncesi her iki takım da çalışmalarını tamamladı. Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Peki maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi bugün Skor’da olacak. Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

Antalyaspor-Galatasaray saat kaçta? Hangi kanalda, saat kaçta? İşte yanıtı:

Antalyaspor bu akşam Galatasaray’ı misafir edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray 4’te 4 yapmaya çalışacak

İki takım arasındaki son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Yenilediği kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak 4'te 4 yapmaya çalışacak. Ligde Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip 9 puanla zirvede yer alıyor.

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43. kez karşı karşıya gelecekler

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 80 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 3-1, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla kazandı.

Öte yandan Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 21 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 5 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Antalyaspor'a 41 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.