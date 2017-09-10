Wayne Rooney’ın kaçamak yaptığı seksi kadının son hali

İngiltere’de Everton’un yıldız futbolcusu Wayne Rooney'le yaşadığı ilişkinin ardından İngiliz basınına bomba gibi düşen Laura Simpson'ın baştan aşağıya tarz değiştirdiği gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde spor dünyasında yeni bir seks skandalı patladı. Skandalın kahramanı ise İngilizlerin son yıllarda yetiştirdiği en büyük golcü Wayne Rooney. Wayne Rooney, Laura Simpson adlı bir genç kadınla geçirdiği kaçamak gecenin ardından alkollü araç kullandığı için gözaltına alınmıştı. 31 yaşındaki evli futbolcu Wayne Rooney, Laura Simpson adlı genç kadınla geçirdiği gecenin ardından, Cheshire’daki evine dönerken, alkollü bir halde aracının başında yakalandı.

Wayne Rooney`in yasak aşk kaçamağı pahalıya patladı Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yıldızı Wayne Rooney'in alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanması olayının arkasında yasak aşk olduğu ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

İngiltere’de, Everton’un yıldız futbolcusu Rooney'ın bu yeni ihanet skandalının patlak vermesiyle gazeteler Laura Simpson ‘ın peşine düştü. Wayne Rooney'le yaşadığı ilişkinin ardından İngiliz basınına bomba gibi düşen Laura Simpson ‘ın baştan aşağıya tarz değiştirdiği gözlerden kaçmadı.

İşte Laura Simpson'ın Before/After’ı (Öncesi ve Sonrası):

Laura Simpson, kırmızı seksi mayosunu topuklu ayakkabı ve simli gece çantası ile tamamlamış. Plajda kameralara yakalanan o Laura Simpson, sanki bu değil!

İngiltere'de gözler Laura Simpson'a çevrilse de; Wayne Rooney'in ihaneti ilk değil. Rooney, daha önce de, fuhuş sektöründeki bir kadınla birlikte olduğu için gündeme gelmişti.