Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-0

TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında İstanbulspor'u konuk eden Ümraniyespor, 1-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 4. haftası, İstanbul derbisine sahne oldu. Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti ve başarılı gidişini sürdürdü. 51’de Serdar Özbayraktar’ın attığı golle galibiyeti elde eden Ümraniye, 9 puana ulaşırken; İstanbulspor 4 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “1-0 öne geçtiğimizde skoru korumayı düşünürsek her zaman böyle bitmeyebilir” dedi. İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise, “Rakip 51'de kornerden karambolden golü buldu. Skorun üstüne yatmaya çalıştı. Bu 90 dakika böyle sürdü. Biz de skoru değiştirmek için sistemi değiştirdik. İçeride etkili oynamaya başladık. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Muhsin'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'a çarparak kornere çıktı.

51. dakikada Cleyton'un pasında topla buluşan Serdar Özbayraktar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Mehmet Sedef, Oğuz, Merthan, Timur, Vasilogiannis (Samet dk. 89), İbrahim Akdağ, Cleyton (Bahadır dk. 59), Emircan, Serdar Özbayraktar (Drole dk. 73)

Yedekler: Metin, Mustafa, Beytullah, Mücahit, Tarık, Bulut, Kerem

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

İstanbulspor: Okan, Yalçın, Oğuzhan, Mehmet Zeki, Onur Kolay, Onur Ergün, Kubilay, Muhsin, Ali Dere (Şaban Genişyürek dk. 79), Zafer (İbrahim Halil dk 46), İbrahim (Bougouhi dk. 81)

Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Yazıcı, Wellington, Cajic, Yunus Emre Yalçın, Hakan Yılmaz, Kojic

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Serdar Özbayraktar (dk. 51) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Emircan (Ümraniyespor)