Ufuk Sarıca’dan Pau Gasol sözleri: ’37 yaşında canını dişine takıyor’

A Milli Erkek Basketbol Başantrenörü Ufuk Sarıca, İspanya maçı yaptığı açıklamada, son iki dakikada oyundan düştüklerini söyledi. Sarıca ayrcıca 37 yaşındaki Pau Gasol'e teşekkür etti.

EuroBasket 2017 son 16 turu mücadelesinde İspanya’ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda eden Türkiye’nin başantrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarıca, skora bakıldığında farkın büyük olduğunu ancak son iki dakikada oyundan düştüklerini belirterek, “Bugün burada hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdik. Ben İspanya’ya büyük bir saygı duyuyorum. Baktığınızda 37 yaşındaki Pau Gasol yoğun bir NBA sezonunun ardından buraya geliyor ve sadece gelmekle kalmayıp takım arkadaşlarıyla birlikte canını dişine takıyor. Oyun içinde farklı sistemler de denedik ancak olmadı. Ben oyuncularıma bu turnuva için teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıca, hakemleri de eleştirerek, “Maçta bir standart yoktu. Çalınan ve çalınmayan çok bariz şeyler var” diye konuştu.

Öte yandan Ufuk Sarıca’nın Pau Gasol sözleri, milli takım kadrosuna katılmayan Ersan İlyasova’ya gönderme olarak algılandı.

Gasol sana diyorum Ersan sen anla — Ömer (@Faruk_xHappy) 10 Eylül 2017

İspanya 73-56 Türkiye | EuroBasket son 16 turu Türkiye, EuroBasket 2017 Son 16 mücadelesinde İspanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de taraftarın da desteğiyle favori İspanya'ya direnen 12 Dev Adam, parkeden 73-56 mağlup ayrıldı ve genç kadrosu, mücadelesi ve bıraktığı güzel anılarla turnuvayı noktalamış oldu. İlgili Haberi Oku