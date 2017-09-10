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Trabzonspor’un yeni transferleri Volkan Şen ve Sosa ilk kez antrenmanda

Trabzonspor´da yeni transferler Sosa ile Volkan Şen, ilk kez antrenmana çıktı
00:2310 Eylül 2017
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Trabzonspor’un yeni transferleri Volkan Şen ve Sosa ilk kez antrenmanda

Trabzonspor, Süper Lig´in 4´üncü haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 18.30´da yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Sakatlığı bulunan Durica antrenmana katılmadı. Yeni transferler Jose Sosa ile Volkan Şen, bugün düzenlenen imza töreninin ardından takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Bordo mavililer, bugün saat 17.00´de Medical Park Arena´da Gençlerbirliği´ni konuk edecek.

Etiketler
Jose Sosa trabzonspor volkan şen
Son güncelleme: 00:24 | 10.09.2017
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