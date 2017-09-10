Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11’lerdeki o detay!

Bugün gözler Medical Park Stadyumu'nda. Trabzonspor Gençlerbirliği mücadelesine çok az bir zaman kaldı. Başkent ekibinde 4. kez göreve getirilen Bakkal, bir dönem yardımcılığını yaptığı Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta yayınlanacak? Hangi kanalda canlı yayın olacak. İşte merak edilenler...

Trabzonspor Gençlerbirliği bugün karşı karşıya gelecek. İki takımda da maç öncesi önemli gelişmeler yaşandı. Gençlerbirliği’ndeki hoca değişikliğinin nasıl bir etki yaratacağı bugün görülecek. İlk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği teknik direktörü Mesut Bakkal lige iyi bir başlangıç yapabilecek mi? Trabzonspor Antalya maçı bugün saat kaçta canlı olarak başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Maçı kim yönetecek? Tüm sorularınızın yanıtı haberimizde. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibini Skor’dan yapabilirsiniz…

Trabzonspor’da maç öncesi yaşanan önemli bir gelişme de Castillo'nun oynayabilecek durumda olması. Ayrıca Burak Yılmaz, Gençlerbirliği mücadelesi ile tekrardan ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda saat kaçta?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma bu akşam (1o Eylül Pazar) saat 17.00’de Akyazı Stadı’nda oynanacak maç beIN SPORTS 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor’un maça şu 11’le çıkması bekleniyor:

Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mas, Onazi, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Bongonda ve Burak Yılmaz

Gençlerbirliği hocası Mesut Bakkal’ın ilk maçı

Sezona teknik direktör Ümit Özat ile başlayan ancak 3. haftanın ardından genç teknik adamla yollarını ayıran başkent ekibinde 4. kez göreve geldi. Mesut Bakkal’ın göreve geldikten sonraki ilk maçı olacak.