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GENÇLERBİRLİĞİ
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Trabzonspor deplasmanında Gençlerbirliği’ni 1 taraftar destekledi

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Gençlerbirliği'ni desteklemek için sadece 1 taraftar geldi. Gençlerbirliği hesabı taraftarın fotoğrafıyla beraber bir not paylaştı.
18:2910 Eylül 2017
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Trabzonspor deplasmanında Gençlerbirliği’ni 1 taraftar destekledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin Trabzonspor deplasmanında oynadığı maçta deplasman tribününde sadece 1 taraftar yer aldı.

Sezona teknik direktör Ümit Özat’la başlayan Gençlerbirliği, ilk 3 haftada galibiyet yüzü göremeyince takımın başına Mesut Bakkal getirildi.

Bakkal’ın takımın başında çıktığı ilk maçta Ankara ekibi Trabzonspor deplasmanına gitti. Ancak rakip takım tribününde sadece 1 taraftarın yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Gençlerbirliği’nin resmi Twitter hesabı taraftarın fotoğrafını “Daha az olabiliriz ama daha az sevdiğimizi kimse söyleyemez” sözleriyle paylaştı.

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Gençlerbirliği trabzonspor
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