Trabzonspor deplasmanında Gençlerbirliği’ni 1 taraftar destekledi

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Gençlerbirliği'ni desteklemek için sadece 1 taraftar geldi. Gençlerbirliği hesabı taraftarın fotoğrafıyla beraber bir not paylaştı.

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