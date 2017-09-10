Trabzonspor deplasmanında Gençlerbirliği’ni 1 taraftar destekledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin Trabzonspor deplasmanında oynadığı maçta deplasman tribününde sadece 1 taraftar yer aldı.
Sezona teknik direktör Ümit Özat’la başlayan Gençlerbirliği, ilk 3 haftada galibiyet yüzü göremeyince takımın başına Mesut Bakkal getirildi.
Bakkal’ın takımın başında çıktığı ilk maçta Ankara ekibi Trabzonspor deplasmanına gitti. Ancak rakip takım tribününde sadece 1 taraftarın yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Gençlerbirliği’nin resmi Twitter hesabı taraftarın fotoğrafını “Daha az olabiliriz ama daha az sevdiğimizi kimse söyleyemez” sözleriyle paylaştı.
Daha az olabiliriz ama daha az sevdiğimizi kimse söyleyemez. pic.twitter.com/VIzLKWZAa1
— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 10 Eylül 2017