Rıza Çalımbay: Nasri ile gerginlik gibi bir şey yok

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi Nasri'nin kadroda olmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor’da Samir Nasri ile teknik direktör Rıza Çalımbay arasında hafta arasında gerginlik yaşandığı yönündeki iddialara tecrübeli teknik direktör maçtan önce cevap verdi.

Çalımbay, “Nasri zaten 2 gün antrenmana çıkmadı. Sonra 1 gün antrenmana çıktı. Sonra kasığında problem olduğunu söyledi. Nasri’nin kasığında ufak bir yırtık çıktı. Gerginlik gibi bir şey yok. Nasri’yi eğer oynatırsak 3-4 hafta süreceğini söylediler sakatlığını. Futbolu çok seviyor ve o da oynamayı istiyordu. Dün hem Nasri, hem de Deniz Kadah’ı hastaneye gönderdik. Deniz hastanede kaldı. Nasri evine gitti.” yanıtını verdi.

“KAZANMAK İSTİYORUZ”“Şu anda ligin en iyi takımlarından birisi Galatasaray ile oynayacağız. Çok güzel transferler yaptılar ve hepsi de oturdu. Bizim amacımız ise kazanmak. Ben takımımızın kadrosuna inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama şu bir gerçek ki, bize birazcık daha zaman gerekiyor. Çünkü sezon başından beri ideal kadromuzla sahaya çıkamadık ve bu konuda zamana ihtiyacımız var.”