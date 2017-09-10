Mahalle baskısından vazgeçin

Beşiktaş zor bir deplasmanı kayıpsız geçti. Sahaya sürülen kadroya baktığımız zaman bir mahalle baskısı olduğunu görmekteyiz. Futbolda iyi giden, başarılı olan bir şeyleri değiştirmek çok gereksiz ve anlamsızdır. Değişkenlikler ve rotasyonlar daima ihtiyaç olduğunda yapılmalıdır. Ama maalesef Beşiktaş camiası 15 gün içerisinde Şenol hocaya yapmış olduğu mahalle baskısından dolayı Atiba, Quaresma ve Cenk Tosun gibi üç önemli oyuncu dinlendirilmek zorunda kaldı ve mahalle baskısı yapan herkese “Buyurun kardeşim yenileri de görün” mesajı verildi Şenol hoca tarafından. Güneş, sırf bu baskı yüzünden Lens, Negredo ve Tolgay'ı oynattı. Beşiktaş neredeyse iki puan bırakarak evine dönecekti. Bu futbol camiaya bana göre büyük bir ders olmalı.

Eğer Talisca gibi her yıl ortalama 15 golün üzerinde gol ve 10 asist üretecek ofansif bir orta sahanız varsa sistemi ve oyun taktiğini bu oyuncu üzerine kurmalısınız. Talisca olduğu sürece Beşiktaş'ın çift forvet oynaması imkansız ve oynamamalı. Zaten Talisca santrforun yapacağını yapıyor. Beşiktaş'ta bir sistem var 4-2-3-1. Bu sistemle Beşiktaş iki yıldır şampiyon oluyor ve Talisca olduğu sürece bu sistem bu şekilde devam edecektir. Negredo'nun bu sistemde katkı sağlayacağını görmekteyiz. Belki de Aboubakar'ı aratmayacak. Ancak Lens'in şu anki görüntüsü, dağınıklığı ve taktik disiplin açısından ortaya koyduklarıyla takıma katkı sağlamadığını görmekteyiz.

Karabük maçında Beşiktaş'ın galibiyetteki kilit oyuncuları Oğuzhan, Babel, Talisca ve Quaresma olmuştur. İleride bu oyunculara dünkü görüntüsüyle Negredo da katılacaktır. Ve Beşiktaş bu kadar kötü bir oyunla rakiplerinden çok daha üstün oynayabiliyorsa çok daha net pozisyon buluyorsa iyi bir Beşiktaş bu sezon da bu ligin şampiyonu olur.