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Lazio 4-1 Milan | İtalya Serie A 3. hafta

İtalya Serie A 3. hafta mücadelesinde Lazio'ya konuk olan Milan 4-1'lik şok bir yenilgi alırken Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile şov yaptı.
21:0110 Eylül 2017
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Lazio 4-1 Milan | İtalya Serie A 3. hafta

İtalya Serie A 3. hafta karşılaşmasında Milan’ı konuk eden Lazio, 4-1’lik farklı bir galibiyet aldı.

Maçın 38. dakikasında Ciro Immobile’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Lazio, İtalyan golcünün 42. dakikasında attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Lazio deplasmanında devreye 2-0 geride giren Milan, ikinci yarının başında da Immobile’ı tutmayı başaramayınca golcü futbolcu 49’da durumu 3-0’a getirdi ve hat-trick yaptı.

Bu golden 1 dakika sonra Luis Alberto durumu 4-0’a yapan golü atarken asist Immobile’dan geldi. Mücadelenin 56. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun asistinde Riccardo Montolivo farkı 3’e indirdi.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lazio zorlu rakibi Milan’ı 4-1 mağlup etti. Öte yandan Lazio’da Marco Parolo 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Lazio puanını 7 yaparken Milan 6 puanda kaldı. Lazio gelecek hafta Genoa deplasmanına konuk olurken Milan sahasında Udinese ile mücadele edecek.

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