Lazio 4-1 Milan | İtalya Serie A 3. hafta

İtalya Serie A 3. hafta karşılaşmasında Milan’ı konuk eden Lazio, 4-1’lik farklı bir galibiyet aldı.
Maçın 38. dakikasında Ciro Immobile’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Lazio, İtalyan golcünün 42. dakikasında attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Lazio deplasmanında devreye 2-0 geride giren Milan, ikinci yarının başında da Immobile’ı tutmayı başaramayınca golcü futbolcu 49’da durumu 3-0’a getirdi ve hat-trick yaptı.
Bu golden 1 dakika sonra Luis Alberto durumu 4-0’a yapan golü atarken asist Immobile’dan geldi. Mücadelenin 56. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun asistinde Riccardo Montolivo farkı 3’e indirdi.
Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lazio zorlu rakibi Milan’ı 4-1 mağlup etti. Öte yandan Lazio’da Marco Parolo 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Lazio puanını 7 yaparken Milan 6 puanda kaldı. Lazio gelecek hafta Genoa deplasmanına konuk olurken Milan sahasında Udinese ile mücadele edecek.