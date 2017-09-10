İspanya 73-56 Türkiye | EuroBasket son 16 turu

Türkiye, EuroBasket 2017 Son 16 mücadelesinde İspanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de taraftarın da desteğiyle favori İspanya'ya direnen 12 Dev Adam, parkeden 73-56 mağlup ayrıldı ve genç kadrosu, mücadelesi ve bıraktığı güzel anılarla turnuvayı noktalamış oldu.

EuroBasket 2017’de heyecan Son 16 maçlarıyla devam ederken A Milli Erkek Basketbol Takımı’mız, Sinan Erdem’de İspanya ile çeyrek final mücadelesi verdi. Turnuvanın en önemli favorisi olarak gösterilen İspanya, 12 Dev Adam karşısında parkeden 73-56’lık skorla galip ayrılırken çeyrek finale çıkan takım oldu.

12 Dev Adam, muhteşem bir seyirci önünde karşılaşmanın sonuna kadar varını yoğunu ortaya koyarak mücadele ederken İspanya, tecrübesiyle galibiyete uzanmasını bildi. İlk çeyreği 19-10 önde kapatan, devre arasına ise 33-25 önde girmeyi başaran İspanya, üçüncü çeyrekte yer yer bocalasa da 49-43’le son çeyreğe girmesini bildi.

12 Dev Adam’da Başantrenör Ufuk Sarıca, maçta iki kez teknik faul alırken coşkumuzun yer yer aleyhimize de döndüğü böylece görülmüş oldu. Milli Takım’da müsabakanın öne çıkan ismi 20 sayıyla oynayan Furkan Korkmaz oldu. Cedi Osman 8, Melih Mahmutoğlu ise 10 sayıda kalırken Semih Erden 10 ribaund alsa da 6 sayıda kaldı.

İspanya’da ise Sergio Rodriguez 11 sayı ve 9 asistle takımının öne çıkan ismi oldu. Son çeyrekte sazı eline alan Ricky Rubio ise maçı 15 sayıyla tamamladı. İspanya çeyrek finalde Almanya’nın rakibi oldu.