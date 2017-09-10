Igor Tudor: Milli takım dönüşü bizi iyi etkilemedi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalyaspor maçından sonra "Oynadığımız oyuna 1 puan iyi diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın teknik direktörü Igor Tudor, Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Tudor, deplasmanda aldıkları 1-1’lik beraberliği milli takım arasına bağladı ve şu sözleri sarfetti;

“Oynadığımız oyuna 1 puan iyi diye düşünüyorum. Maç öncesinde de belirttim milli takım dönüşleri zor olur. Bizi de iyi etkilemedi bu dönüş. İlk baştan itibaren zor bir maç olacağını belli etti maç aslında. Bu tip maçlarda elinde olsa 5 tane değişiklik yaparsın ilk yarıdan sonra. Ana oyuncularımız, bize tempoyu veren ve oyunu oynatan oyuncularımız bugün gününde değildi, bunun de sebebi milli takım arası. Bir puan aldık ama ne olursa olsun böyle bir maç sonrası bir puan kötü demiyorum. Bir sonraki maça odaklanacağız artık.”

Antalyaspor 1-1 Galatasaray | Süper Lig 4. hafta Spor Toto Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Antalyspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve üç haftalık galibiyet serisi sona erdi. Galatasaray 3 sene sonra ilk kez bir maçı korner kullanmadan bitirdi. İlgili Haberi Oku

“4. ÖNEMLİ TEST MAÇIYDI”

Ligde 4'üncü zor test maçına çıktıklarını söyleyen Igor Tudor, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aslında ilk değil, 4'üncü önemli test maçı bence. İlk olarak yorumlamamak lazım. Şimdi de 5'e gideceğiz. Bugün sergilediğimiz performansın da nedenini açıkladım. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bugüne kadar devam ettik bundan sonra da devam edeceğiz.”

“SAHANIN BUNUNLA ALAKASI YOK”

Sahanın zemininin bozuk olmasıyla ilgili soruya ise Tudor, “Bu tamamen fiziksel olarak söyledim. Sahanın bununla alakası yok. Hava şartları, nem bu çok önemliydi. Bu şartlar bize yardımcı olmadı. Birçok oyuncumuz bugün beklenen seviyede değildi” diye cevap verdi.

“NDIAYE’Yİ YORGUN GÖRDÜM, O YÜZDEN ÇIKARDIM”

Selçuk ile N'diaye değişikliği ile ilgili soru üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, “Selçuk bizim önemli bir oyuncumuz. Şuan için takımın en iyi şekilde hamle yapması ve en iyi 11'i saha sürmem gerekiyordu. N'diaye'yi yorgun gördüm o yüzden değişikliği yaptım” şeklinde cevapladı.

“HER ZAMAN EN İYİ 11 OYNUYOR”

Sahaya her zaman en iyi 11'i sürdüğünü sözlerine ekleyen Tudor, “Her zaman en iyi on bir oynuyor. Bu 4 haftadır da böyle oluyor. Şampiyon olmak için 11 oyuncu yeterli olmuyor. Bize 15-16 oyuncu lazım oluyor. O yüzden fazla oyuncuya ihtiyaç oluyor.”