Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna çarpıcı açıklamalarda bulundu

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Osmanlıspor karşısında hızlı ataklarda çok fazla uzun top kullandıklarını ve bunlarda önemli isabetler sağladıklarını belirterek, “Kayseri’de yaşadığımız mağlubiyette en büyük zaafımız buydu. Bunu artıya götürdük. Takımım övgüyü fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Göztepe, rakibini 2-0 yendi. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Osmanlıspor'un çok fazla sayıdaki ofansif oyuncu ile maça başlayacaklarını bildiklerini söyledi.

Bir anda oyun karakterleriyle ilgili alakalı artıların öne çıkmaya başladığını dile getiren Tuna, “Çünkü 5 ofansif oyuncuya karşı o takım savunmasını yaparsak hem çıkışlarımız da hem de kazandığımız ikinci toplardan sonra atağa çıktığımızda çok açık alan bulacağımızı düşünüyorduk. Onlar ortaya çıktı” diye konuştu.

Tuna, hızlı ataklarda çok fazla uzun top kullandıklarını belirterek, “Bunları hep atağa çıkarken ve isabetli şekilde kullandık. Bunlarda çok önemli isabetler sağladık. Kayseri'de yaşadığımız mağlubiyette en büyük zaafımız buydu. Bunu artıya götürdük. Takımım övgüyü fazlasıyla hak ediyor” şeklinde konuştu. Osmanlıspor-Göztepe: 0-2 Göztepe ligde iyi gidişini sürdürüyor. Milli aradan önce Trabzonspor'u mağlup eden Göz Göz, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0'la devirdi ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku ‘Göztepe'nin Süper Lig'de kalıcılığını sağlamak istiyoruz’

Göztepe'nin ayaklarının yere bağlam batığını ve basmaya da devam edeceğini vurgulayan Tuna, “Seneye de Süper Lig'de olan bir Göztepe hedefimiz var. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Potansiyeli yüksek bir taraftarı ve her zaman onu hissettiren bir oyuncu grubu var. Biz bunları bütünleştirip, bu parçalardan Göztepe'nin kalıcılığını sağlamak istiyoruz. Göztepe'nin hak ettiği, Süper Lig'de her zaman kalıcı olan bir takım olarak devam etmektir” değerlendirmesinde bulundu.