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GÖZTEPE
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Göztepe taraftarı Osmanlıspor galibiyetinin ardından Osmanlı Stadı’nı İzmir Marşı’yla inletti

Ligin dördüncü haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe'de taraftarlar Osmanlı Stadı'nı İzmir Marşı'yla inletti.
23:3210 Eylül 2017
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Göztepe taraftarı Osmanlıspor galibiyetinin ardından Osmanlı Stadı’nı İzmir Marşı’yla inletti

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Osmanlıspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe’de taraftarlar sosyal medyada gündeme oturdu. Maçın ardından hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyen Göz Göz taraftarı, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” sesleriyle Osmanlı Stadı’nı inletti.

Tribünlerin marşı coşkuyla söylediği anlar taraftar kameraları tarafından kaydedildi. Ligde Fenerbahçe’den beraberlik koparan, Trabzonspor’u da mağlup etmeyi başaran Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde başarılı bir grafik çiziyor.

10 Eylül 2017 Osmanlıspor-Göztepe: 0-2 Göztepe ligde iyi gidişini sürdürüyor. Milli aradan önce Trabzonspor'u mağlup eden Göz Göz, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0'la devirdi ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
göztepe osmanlı stadı Osmanlıspor spor toto süper lig
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