Göztepe taraftarı Osmanlıspor galibiyetinin ardından Osmanlı Stadı’nı İzmir Marşı’yla inletti

Ligin dördüncü haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe'de taraftarlar Osmanlı Stadı'nı İzmir Marşı'yla inletti.

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Osmanlıspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe’de taraftarlar sosyal medyada gündeme oturdu. Maçın ardından hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyen Göz Göz taraftarı, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” sesleriyle Osmanlı Stadı’nı inletti.

Göztepe taraftarı 2-0’lık Osmanlıspor galibiyetinin ardından Osmanlı Stadı’nı İzmir Marşı’yla inletti. pic.twitter.com/EKNOuNMqDe — SKOR (@SozcuSkor) 10 Eylül 2017

Tribünlerin marşı coşkuyla söylediği anlar taraftar kameraları tarafından kaydedildi. Ligde Fenerbahçe’den beraberlik koparan, Trabzonspor’u da mağlup etmeyi başaran Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde başarılı bir grafik çiziyor.

Osmanlıspor-Göztepe: 0-2 Göztepe ligde iyi gidişini sürdürüyor. Milli aradan önce Trabzonspor'u mağlup eden Göz Göz, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0'la devirdi ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku