Galatasaray’a ‘çelik kasa’ icrası!

Bugüne kadar sportif borçlarıyla gündeme gelen Galatasaray’ın bu kez farklı bir olaydan başı derde girdi.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na taşıdığı kulüp binasına yanmaz çelik kasa yaptırdı. Ancak yaklaşık 10 aydır parası ödenmediği için firma icra yoluna gitti.

Milliyet’in haberine göre; Geçen yılın kasım ayında kulübe gerekli olan çelik kasa için bir firmayla anlaşan sarı-kırmızılılar, bunları yaptırdı, faturasını kestirdi. Hatta, 31 Mayıs 2017'de firmadan, cari hesap bakiyesini soran bir yazı da aldı. 18 bin 172 lira tutarında olduğu belirtilen alacak, avans faiziyle birlikte 19 bin 618 lira oldu.

Firma aradan geçen süre içerisinde alacağını tahsil edemeyince, 5 Eylül 2017 tarihinde İstanbul 30. İcra Müdürlüğü'ne başvurdu ve ilamsız icra takibi başlattı.