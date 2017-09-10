Galatasaray, Antalyaspor virajında!

Lige 3'te 3 ile başlayan Galatasaray, son zamanlarda çalkantılar günler geçiren Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY, en zor deplasmanlarından birine 4. haftada çıkıyor. Son 4 deplasman maçında sadece bir kez yenebildiği Antalyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, formuna güveniyor. 3'te 3 ile güneye gelen Cimbom, karşısında Eto'o, Nasri ve Maicon gibi yıldızları bulacak. Milli maçta burnuna darbe alan Serdar Aziz de bugün maske ile oynayabilir. Tudor'un kalan maçlarda başarılı bir grafik çizen kadroyu bunun dışında bozması beklenmiyor.

SAAT: 20:00

STAT: Antalya

HAKEM: Halis Özkahya

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Salih, Charles, Aydın, Nasri, Maicon, Eto’o

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar (Ahmet), Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga, Belhanda, Gomis