Fenerbahçe’de durmak yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşamki Medipol Başakşehir maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken; Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 12 Eylül Salı günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.