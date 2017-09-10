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Fenerbahçe’de durmak yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
14:5910 Eylül 2017
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Fenerbahçe’de durmak yok

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşamki Medipol Başakşehir maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken; Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 12 Eylül Salı günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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