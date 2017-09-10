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FB TV’deki hataya taraftardan tepki!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olmasında sonra Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın basın toplantısında FB TV canlı yayınında yaşanan aksaklık sosyal medyayı salladı.
10:3010 Eylül 2017
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FB TV’deki hataya taraftardan tepki!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırladı. Sarı Lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Öte yandan maçın ardından Aykut Kocaman’ın basın toplantısında FB TV’de canlı yayında yaşanan aksaklık sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe TV’de canlı yayın esnasında kameramanın pili bitince, “Pil azaldı, pili değiştirin.” uyarısı ekrana yansıdı. Bu sebepten ötürü basın toplantısı sırasında yayın 2 dakikalığına kesildi ve yeniden başladı. Bu görüntü Fenerbahçe taraftarları tarafından da sosyal medyada büyük tepki topladı. 10 Eylül 2017 Rıdvan Dilmen`den ilginç iddia: Küfür etmek için... NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

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