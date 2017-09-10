Enes Ünal siftah yaptı, Villarreal Real Betis’i 3-1 yendi

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 3. hafta mücadelesinde Real Betis’i konuk eden Villarreal 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanırken son gol milli futbolcu Enes Ünal’dan geldi.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Sergio Leon’un golüyle 1-0 öne geçen Real Betis’in üstünlüğü 32’de Carlos Bacca’nın golüyle son buldu. İlk yarı beraberlikle geçilirken Samu Castillejo 61’de Villarreal’i 2-1 öne geçirdi.
Maça yedek kulübesinde başlayan ve 69. dakikada Carlos Bacca’nın yerine dahil olan Enes Ünal, 77’de attığı harika golle skoru 3-1’e getirdi ve La Liga’daki ilk golünü atmayı başardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Villarreal sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Milli futbolcu Enes Ünal’ın Villarreal formasıyla La Liga’da attığı ilk gol @EnesUnal16 pic.twitter.com/XrtsP6RQ7B
— SKOR (@SozcuSkor) 10 Eylül 2017