Enes Ünal siftah yaptı, Villarreal Real Betis’i 3-1 yendi

İspanya La Liga 3. hafta karşılaşmasında Real Betis'i ağırlayan Villarreal 3-1 kazanırken milli futbolcu Enes Ünal da yeni takımıyla La Liga kariyerindeki ilk golünü attı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 3. hafta mücadelesinde Real Betis’i konuk eden Villarreal 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanırken son gol milli futbolcu Enes Ünal’dan geldi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Sergio Leon’un golüyle 1-0 öne geçen Real Betis’in üstünlüğü 32’de Carlos Bacca’nın golüyle son buldu. İlk yarı beraberlikle geçilirken Samu Castillejo 61’de Villarreal’i 2-1 öne geçirdi.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 69. dakikada Carlos Bacca’nın yerine dahil olan Enes Ünal, 77’de attığı harika golle skoru 3-1’e getirdi ve La Liga’daki ilk golünü atmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Villarreal sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.