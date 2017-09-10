Denayer Antalya’da taraftarla buluştu

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Jason Denayer, Antalya'da sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde buluştu.

Galatasaray’ın Manchester City’den transfer kiralık olarak kadrosuna kattığı defans oyuncusu Jason Denayer, sarı-kırmızılıların Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesinde taraftarlarla buluştu. Antalya Konyaaltı GSStore’da yeni sezon formaları ile diğer ürünleri imzalayan Denayer, gösterilen ilgiye teşekkür ederken, “Bu kadar çok taraftarın gelmesi beni çok mutlu etti. Umarım sahada bu borcumu ödeyebilirim” dedi.

Denayer ayrıca, “Bu akşam Antalya’da kazanacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.