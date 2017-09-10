Celta Vigo 1-0 Deportivo Alaves | İspanya La Liga 3. hafta

Milli futbolcumuz Emre Mor'un yedeklerde başladığı maçta Celta Vigo sahasında Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 3. hafta mücadelesinde Emre Mor’un forma giydiği Celta Vigo, Deportivo Alaves’i 1-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Maxi Lopez’in golüyle 1-0 öne geçen Celta Vigo, geride kalan dakikalarda skoru korudu ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Milli futbolcumuz Emre Mor, yedek kulübesinde başladığı maçın 88. dakikasında Pione Sisto’nun yerine oyuna dahil oldu.

İlk iki haftayı puansız geçen Celta Vigo bu galibiyetle puanın 3 yaparken Deportivo Alaves’in puan hasreti 3. haftada da sürdü.