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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1

TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuğu Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.
19:5710 Eylül 2017
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1

TFF 1. Lig’in dördüncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rize Çaykur Didi stadyumunda oynanan karşılaşmada konuğu Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular sahaya ‘Arakan katliamını durdurun’ yazılı pankartla çıktı. 10 Eylül 2017 Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-0 TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında İstanbulspor'u konuk eden Ümraniyespor, 1-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Maçtan dakikalar

26’ıncı dakikada Gökhan’ın ceza yayı üzerinden şutunda topu kaleci Furkan çıkardı.

42’inci dakikada hızla rakip ceza alanına giren Hamza’nın sol çaprazdan şutunda kaleci Furkan topu çıkarmayı başardı.

53’üncü dakikada sol kanattan Mansaly’in ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Gökhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

57’inci dakikada Ahmet’in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Kaya’da kaldı.

68’inci dakikada Tolga’nın ceza sahasında Chıbuıke’ye sert müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kenan topu ağlara gönderdi: 1-1.

78’inci dakikada Burhan’ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Mansaly’nin vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

84’üncü dakikada Chıbuıke’nin ara pasında kaleci Kaya ile karşı karşıya kalan Halil’in vuruşunda topu savunma çıkardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Emin Yıldırım, Murat Şener

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya – Tolga, Trtovac, Stephane Acka, Lokman, Kubilay, Gökhan (Dk. 62 Abdülkadir), Mansaly (Dk.88 Nobre), Harba (Dk. 77 Murat), Burhan, Hamza

SAMSUNSPOR: Furkan – Erkam, Ercan (Dk. 56 Abdülkerim), Kenan, Hasan, Angan, Ufuk, Çağrı, Ahmet (Dk. 80 Ramazan), Samaras (Dk. 46 Halil), Chibuike

GOLLER: Dk.53 Gökhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk.68 (penaltı) Kenan (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Hamza, Abdülkadir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Angan (Samsunspor)

Etiketler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Samsunspor tff 1.lig
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