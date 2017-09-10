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Bundesliga’da tarihi maç! Hertha Berlin-Werder Bremen maçını Bibiana Steinhaus yönetti

Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin ile Werder Bremen arasında oynanan karşılaşmayı yöneten Bibiana Steinhaus, dünya futbol tarihine geçti.
17:3010 Eylül 2017
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Bundesliga’da tarihi maç! Hertha Berlin-Werder Bremen maçını Bibiana Steinhaus yönetti

Almanya Bundesliga’nın 3. haftasında tarihi bir olaya sahne oldu. Hertha Berlin-Werder Bremen maçında orta hakem olarak görev yapan Bibiana Steinhaus, dünya futbol tarihine geçti. Lig tarihinin ilk kadın hakemi olan Bibiana Steinhaus Avrupa’nın 5 büyük liginde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. Avrupa’nın önde gelen beş futbol ülkesi olarak kabul edilen Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya’daki en üst düzey liglerde şu ana kadar hiçbir kadın hakem görev yapmadı.

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Asıl mesleği polislik olan Bibiana Steinhaus’un babası da eski bir hakem… Baba mesleğini devam ettiren Bibiana Steinhaus’a gelecek haftalarda maç verilip verilmeyeceği merak konusu…

Etiketler
almanya Bibiana Steinhaus Bundesliga
Son güncelleme: 18:09 | 10.09.2017
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