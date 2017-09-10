Beşiktaş Kulübü’nden 4 dilde uyarı!

Beşiktaş Kulübü geçen sezon Lyon ile Fransa’da oynanan, hem maç öncesi hem de maç başlamadan stat içerisinde yaşanan olaylar nedeniyle UEFA’dan uyarı almıştı.

Bir daha tribün olayı yaşanması halinde siyah-beyazlılar, Avrupa’dan men edilecek. Beşiktaş yönetimi de karar alarak taraftarları deplasmanlara götürmeme kararı almıştı. Bunun üzerine Çarşamba günü oynanacak Porto maçı öncesinde kulüpte 4 dilde mesaj yayınladı.

Twitter’dan yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı;

“Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu’na gitmemenizi rica ederiz.”