Bafetimbi Gomis, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın sempatik tavırları ve başarılı performansıyla sevilen golcüsü Bafetimbi Gomis, 1-1 sonuçlanan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gomis, maçın ardından formasını verdiği çocukla ilgili, "Ben de onun geçtiği yollardan geçtim ve onun ne hisssettiğini anlıyorum. Umarım bunu hayatı boyunca hatırlar" dedi.

Galatasaray’ın Antalyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu. Takımının golünü kaydeden Fransız golcü, “Kazanmayı çok istedik ama kazanamadık. İkinci yarıda Antalyaspor, arzusu ile golü buldu. Serimizi sürdürmek isterdik ancak olmadı, üzgünüz” dedi.

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Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen golcü, “Milli aranın olduğu bir haftadan sonra burada böyle bir maça çıkmak çok kolay değil açıkçası. Geçen sezonun beşincisiyle böyle bir maç oynamak kolay olmayacaktı. Beraberlik aldık. Daha iyi olacağız” diye konuştu.

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Maçın ardından formasını küçük bir çocuğa veren Gomis bu konuyla ilgili de “Ben de onun geçtiği yollardan geçtim ve onun ne hisssettiğini anlıyorum. Umarım bunu hayatı boyunca hatırlar” ifadelerini kullandı.