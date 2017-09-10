Atiker Konyaspor’da Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı

Konyaspor yönetimi, Kaptan Ali Çamdakı'yı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak takım kaptanı Ali Çamdalı’yı süresiz kadro dışı bıraktığı duyuruldu. 14 Mayıs Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Atiker Konyaspor’da takım kaptanlarından Ali Çamdalı’nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medya hesabından kadro dışı bırakıldığına yönelik kulüpten yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı. Yeşil-beyazlıların Süper Lig’in 4. haftasında dün iç sahada oynadığı ve 2-0 yenildikleri maçta Ali Çamdalı yedek kulübesinde bekletilmişti.

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Atiker Konyaspor’da Kaptan Ali Çamdalı, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Konyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Teknik heyetin talebi üzerine Yönetim Kurulumuz toplanmış ve oyuncumuz Ali Çamdalı kadro dışı bırakılmıştır.”