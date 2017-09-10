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Antalyaspor-Galatasaray | Süper Lig 4. hafta

Spor Toto Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle...
18:5110 Eylül 2017
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Antalyaspor-Galatasaray | Süper Lig 4. hafta

Spor Toto Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Hakem Halis Özkahya’nın yöneteceği maç beİN Sports’tan naklen yayınlanırken ‘Skor’ farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMIAntalyaspor – Galatasaray

10 Eylül 2017 Antalyaspor - Galatasaray maçından fotoğraflar İlgili Haberi Oku

İLK 11’LER;

ANTALYASPOR; Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Maicon, El Kabir, Danilo, Eto’o.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Tolga, Belhanda, Linnes, Gomis, Ndiaye, Rodrigues, Fernando.

MAÇ KADROSU

10 Eylül 2017 Rıza Çalımbay: Nasri ile gerginlik gibi bir şey yok Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi Nasri'nin kadroda olmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Antalyaspor galatasaray
Son güncelleme: 21:14 | 10.09.2017
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