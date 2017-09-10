Amerika Açık’ta tek kadınlarda zafer Sloane Stephens’ın oldu

Amerika Açık'ta tek kadınlarda zafer Sloane Stephens'ın oldu. Madison Keys'i 6-3 ve 6-0'la geçen Stephens kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Stephens, Açık Dönem'de seribaşı olmayıp Grand Slam kazanan beşinci tenisçi olmayı başardı.

Teniste sezonun dördüncü ve son Grand Slam’i olan Amerika Açık’ta tek kadınlarda şampiyon belli oldu. İki ABD’li raketi bir araya getiren maçta Sloane Stephens, 15 numaralı seribaşı Madison Keys’i 6-3 ve 6-0’lık setlerle mağlup ederek kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini elde etti.

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Stephens, Açık Dönem’de seribaşı olmadığı halde bir Grand Slam’i şampiyon tamamlayan beşinci tenisçi olmayı başardı. 2002’de Williams Kardeşler’i buluşturan finalden sonra ilk kez Amerika Açık’ta iki ABD’li tenisçi final oynarken zafere ulaşan 24 yaşındaki Stephens, WTA Dünya Turu’nda 17. sıraya kadar yükseldi. Sakatlıklarla ve istikrarsızlıklarla boğuşan Stephens, Ağustos’ta 957. sırada yer alıyordu.