Altınordu-Çaykur Rizespor: 3-4

Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Altınordu'yu deplasmanda 4-3 mağlup etti ve 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini korudu.

TFF 1. Lig’de 4. hafta mücadelesinde Altınordu evinde lider Çaykur Rizespor’a 4-3 mağlup oldu. Çaykur Rizespor, üst üste 4. galibiyetini alarak 12 puanla zirvedeki yerini korudu. İzmir temsilcisi ise art arda 2. yenilgisini alarak 4 puanda kaldı. Çaykur Rizespor’un gollerini 28. dakikada Samu, 54. dakikada Kweuke, 69. ve 77. dakikada Süleyman atarken, ev sahibi ekibin golleri 62. dakikada Barış’tan, 85. dakikada Kerim Avcı’dan, 90+3. dakikada Mirkan’dan geldi. Altınordu’da Erdoğan, 52. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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28. dakikada konuk ekip öne geçti. Ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Oğulcan’ın pasında soldan Altınordu ceza sahasına giren Samu, aşırtma bir vuruşla kaleci Berke’yi avladı: 0-1.

42. dakikada Altınordulu Yusuf Acer sol çizgiden yerden kesti. Kale önündeki Mirkan, müsait pozisyonda topu üstten auta yolladı.

44. dakikada Mirkan’la yaptığı verkaç sonrası soldan ceza sahasına giren Erdoğan’ın plase vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.

49. dakikada sol çaprazdan Kerim Avcı’nın kale önüne ortasında bomboş pozisyondaki Mirkan fırsatı değerlendiremedi.

52. dakikada topsuz alanda konuk ekipten Petrucci’ye faul yapan Erdoğan direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

54. dakikada Çaykur Rizespor, ikinci golü buldu. Sağdan Özgür Çek’in altı pasa ortasında Kweuke kafayı çaktı: 0-2.

62. dakikada Altınordu farkı 1’e indirdi. Orta sahadan aldığı topla sağdan çalımlarla ceza sahasına sokulan Barış, 3 rakibinden sıyrılıp yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.

69. dakikada sağdan Altınordu ceza sahasına giren Süleyman, meşin yuvarlağı uşak köşeye yolladı: 1-3.

77. dakikada sağdan Kweuke’nin yerden pasıyla ceza sahasında topla buluşan Süleyman, düzgün bir vuruşla kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti: 1-4.

85. dakikada Altınordu’da Kerim Avcı, frikikten sert bir vuruşla kaleciyi avladı: 2-4.

90+3. dakikada Kerim Avcı’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleciden dönen topu Mirkan bekletmeden ağlara gönderdi: 3-4.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Engin Erdem, Özgür Ertem

ALTINORDU: Berke – Kerim Alıcı, Recep, Yusuf Yalçın (Dk. 57 Barış), Yusuf Acer, Murat, Oğulcan, Serkan (Dk. 80 Deniz), Alican (Dk. 46 Kerim Avcı), Erdoğan, Mirkan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan – Özgür Çek (Dk. 84 Lin), Orhan, Ümit, Robin Yalçın, Petrucci (Dk. 75 Mehmet Uslu), Recep Niyaz, Samu, Oğulcan (Dk. 65 Süleyman), Saadane, Kweuke

GOLLER: Barış (62), Dk. 85 Kerim Avcı (85), Mirkan (90+3) / Samu (28), Kweuke (54), Süleyman (69 ve 77)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Erdoğan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Berke, Oğulcan / Saadane, Süleyman