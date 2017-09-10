2017 Vuelta’da Chris Froome’dan tarihi zafer

İspanya Bisiklet Turu'nda zafer Team Sky'ın efsane ismi Chris Froome'un oldu. 32 yaşındaki sporcu 1978'den bu yana aynı yıl hem Tour de France'ı hem de Vuelta a Espana'yı kazanan ilk isim oldu.

Bisiklet sezonunun en önemli turlarından biri olan İspanya Bisiklet Turu veya daha çok bilenen adıyla Vuelta a Espana, bu yıl tarihi bir zafere ev sahipliği yaptı. Team Sky’ın Britanyalı efsanevi sporcusu Chris Froome, Genel Klasman’ı lider tamamladı ve kariyerinde ilk kez Kırmızı Mayo’nun sahibi oldu.

THREE jerseys at #LV2017 for @chrisfroome. He takes 11th in the final sprint and that’s enough to secure him red, white and green!!! pic.twitter.com/SGsPQsdg1k — Team Sky (@TeamSky) 10 Eylül 2017

Tour de France’ı dört kez kazanan 32 yaşındaki Froome, 1978’de Bernard Hinault’un ardından aynı yıl hem Tour’u hem de Vuelta’yı kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Froome ayrıca bu turda Sprint Klasmanı’nı (Yeşil Mayo) ve Kombine Klasman’ı (Beyaz Mayo) da kazanmayı başardı ve önemli bir başarıya imza attı.