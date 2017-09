2017 Vuelta’da Chris Froome’dan tarihi zafer

Bisiklet sezonunun en önemli turlarından biri olan İspanya Bisiklet Turu veya daha çok bilenen adıyla Vuelta a Espana, bu yıl tarihi bir zafere ev sahipliği yaptı. Team Sky’ın Britanyalı efsanevi sporcusu Chris Froome, Genel Klasman’ı lider tamamladı ve kariyerinde ilk kez Kırmızı Mayo’nun sahibi oldu.

