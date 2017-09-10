12 Dev Adam’ın rakibi İspanya

12 Dev Adam 'tamam-devam' maçında turnuvanın en büyük favorisi ile karşılaşacak. İbre, son 3 maçta mağlup ettiğimiz İspanya’dan yana. Savunma ve mücadele, yine en büyük silahımız.

AVRUPA Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ‘tamam-devam' maçına çıkıyoruz. A Milli Takım, son 16 turunda şampiyonanın en büyük favorisi İspanya ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 18.45'te başlayacak. İstanbul'daki D Grubu'nu 2 galibiyet 3 yenilgiyle tamamlayan Ay-Yıldızlılar'ın rakibi, Romanya'daki C Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı. İspanya-Türkiye maçını kazanan, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

6 MAÇTAN 4 GALİBİYET

AY-YILDIZLILAR, son şampiyon İspanya ile daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. Milliler bu müsabakaların 6'sını kazanırken 15'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Takımımız, EuroBasket düzeyindeki 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sini kaybetti. 2001, 2009 ve 2011'deki son 3 maçın kazananı Türkiye oldu (84-79, 63-60, 65-57). 2001 ve 2009'da oyuncu olarak birbirlerine rakip olan Hidayet Türkoğlu ve Jorge Garbajosa, bugün ülkelerinin federasyon başkanları.