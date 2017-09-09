Transfere en çok para harcayan Süper Lig ekipleri

Bu sene birçok kulüp için hareketli geçen birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı. FIFA kurallarına göre 12 hafta süren bu dönemde transfere en çok para harcayan Süper Lig takımı 39 milyon 550 bin Euro ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları 17 milyon Euro ile Fenerbahçe izlerken, son şampiyon Beşiktaş'ın kasasından ise 7.9 milyon Euro çıktı.

Yeni sezon için şampiyonluk ve Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük hedefler koyan Süper Lig takımları transfer döneminde de kesenin ağzını açtı. Gomis’ten Valbuena’ya, Pepe’den Nasri’ye birçok dünya yıldızının mücadele edeceği Türkiye Ligi’nde transfere en fazla harcama yapan 5 takıma bir göz atalım.

Galatasaray

Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan sarı-kırmızılılar yeni sezon için çok iddialı bir kadro kurdu. Transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, bu oyunculara toplamda 39 milyon 550 bin Euro harcadı. Aslan’ın bonservisine en çok para ödediği isim ise 8 milyon Euro ile Belhanda oldu.

Galatasaray'ın transfer ettiği futbolculara verdiği bonservis bedelleri şöyle:

Belhanda (Dinamo Kiev): 8 milyon Euro

Ndiaye (Osmanlıspor): 7 milyon 500 bin Euro

Maicon (Sao Paulo): 7 milyon Euro

Fernando (Manchester City): 5 milyon 250 bin Euro

Feghouli (West Ham United FC): 4 milyon 250 bin Euro

Mariano (Sevilla): 4 milyon Euro

Gomis (Swansea City): 2 milyon 500 bin Euro

Latovlevici (Kardemir Karabükspor): 550 bin Euro

Denayer (Manchester City): Kiralık

Carrasco (Serbest): Bonservissiz

Fenerbahçe

Takımın başına Aykut Kocaman’ı getirerek bu sezon mutlak başarı hedefleyen sarı-lacivertli takım da 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde kadrosunu 10 futbolcuyla zenginleştirdi. Transferler için kasasında 17 milyon Euro çıkan Fenerbahçe’nin en fazla bonservis bedeli ödediği isim ise 7 milyon Euro ile Giuliano.

Sarı-lacivertli kulübün transfer ettiği futbolcuların kulüplerine verdiği bonservis bedelleri şu şekilde:

Giuliano (Zenit): 7 milyon Euro

Soldado (Villereal): 5 milyon Euro

Dirar (Monaco): 3 milyon 500 bin Euro

Valbuena (Olympique Lyon): 1 milyon 500 bin Euro

Kameni (Malaga): Bonservissiz

Mehmet Ekici (Trabzonspor): Bonservissiz

Isla (Cagliari): Bonservissiz

Eljif Elmas (Robotnicki): ?

Janssen (Tottenham): Kiralık

Neto (Zenit): Kiralık

Trabzonspor

Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Kucka gibi önemli isimlerle birlikte toplamda 7 futbolcuyu kadrosuna katarak lig yarışında üst sıraları zorlamak isteyen Trabzonspor, transfere 10 milyon 550 bin Euro ödedi. Kucka, 5 milyon Euro ile bordo-mavililerin en pahalı transferi olurken diğer oyunculara verilen bedeller ise şöyle:

Kucka (Milan): 5 milyon Euro

Burak Yılmaz (BJ Guoan): 3 milyon 500 bin Euro

Sosa (Milan): Kiralık ücreti 1 milyon 350 bin Euro

Bongonda (Celta Vigo): Kiralık ücreti 400 bin Euro

Hubocan (Marsilya): Kiralık ücreti 250 bin Euro

Kamil Çörekçi (Eskişehirspor): Bonservissiz

Volkan Şen (Serbest): Boservissiz

Beşiktaş

Son iki senenin şampiyonu olan ve yeni sezona da iddialı başlayan Beşiktaş ise rakiplerinin aksine transfere sadece 7.9 milyon Euro verdi. Siyah-beyazlılarda Negredo ve Medel, 2 milyon 500 bin Euro ile en çok bonservis bedeli harcanan isimler oldu.

Siyah-beyazlı kulübün bu transfer döneminde ödediği bonservisler şu şekilde:

Negredo (Valencia): 2 milyon 500 bin Euro

Medel (İnter): 2 milyon 500 bin Euro

Lens (Sunderland): Kiralık ücreti 1 milyon 500 bin Euro

Caner Erkin (İnter): 750 bin Euro

Orkan Çınar (Gaziantepspor): 450 bin Euro

Atınç Nukan (Leipzig): 200 bin Euro

Utku Yuvakuran (Beylerbeyi): Bonservissiz

Pepe (Serbest): Bonservissiz

Antalyaspor

Samir Nasri’yi renklerine bağlayarak 2017-2018 transfer döneminin ses getiren takımlarından olan Antalyaspor, kadrosuna 11 oyuncu kattı. Bu futbolcular 7 milyon 560 bin Euro ödeyen kırmızı-beyazlıların en pahalı transferi ise 3 milyon 500 bin Euro ile Samir Nasri oldu.

Antalyaspor’un birinci transfer ve tescil döneminde kasasında çıkan bonservis ücretleri şöyle oldu:

Nasri (Manchester City): 3 milyon 500 bin Euro

Drole (Perugia): 1 milyon 750 bin Euro

Menez (Bordeaux): 1 milyon 500 bin Euro

Vainqueur (Roma): 500 bin Euro

Sangare (Osnabrück): 250 bin Euro

Salih Dursun (Galatasaray): 63 bin Euro

Djourou (Hamburg): Bonservissiz

Maicon (Lokomatif Moskova): Bonservissiz

Aydın Karabulut (Gençlerbirliği): Bonservissiz

Boffin (Eskişehirspor): Bonservissiz

Musa Nizam (Trabzonspor): Bonservissiz

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