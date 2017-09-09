Trabzonspor, Volkan Şen’i borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Jose Sosa´nın geçici ve Volkan Şen´in kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa’nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1 milyon 350 bin Euro ödenecektir. Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3 milyon 400 bin Euro bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir. Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1 milyon 620 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için 2017-18 sezonu ikinci yarısı için 1 milyon 620 bin Euro garanti ücret, 2018-19 sezonu için 3 milyon 320 bin Euro garanti ücret, 2019-20 sezonu için 3 milyon 240 bin Euro garanti ücret ödenecektir” ifadelerine yer verildi.VOLKAN ŞEN´LE 2 YILLIK ANLAŞMA

Bordo mavili kulüpten KAP´a yapılan bir başka açıklamada ise, “Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2018-19 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017-18 ve 2018-19 futbol sezonları için 850 bin Euro garanti ücret ödenecektir” denildi.

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