Şenol Güneş’in düşüncesi: Tek mi, çift mi?

Cenk Tosun'un Hırvatistan maçına kanatta başlayıp etkili olması Şenol Güneş’in aklını çeldi. Geçen sezon Aboubakar ile bir arada kullandığı milli futbolcuyu, bu kez Negredo ile yan yana sahaya sürebilir.

Ali Aydın / Sözcü – Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor maçında taktik dizilişte değişime gidebilir. Hafta boyunca milli oyunculardan yoksun olarak idmanlarda forvet hattında denemeler yapan Güneş'in aklı, Cenk Tosun'un Hırvatistan maçındaki performansı sonrası karıştı. Güneş'in, maç öncesindeki son çalışmada Cenk ile Alvaro Negredo'yu yan yana denediği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon da özellikle Talisca'nın sakat olduğu dönemde, Aboubakar ile Cenk Tosun'u yan yana oynatmış ancak verim alamamıştı. Cenk'i sol açıkta düşünen kurt hoca, Negredo'yu pivot santrfor olarak kullanıp top dağıtma denemeleri yaptı.

SAĞ BEK NECİP’İN

4-4-2 dizilişini de kullanan Güneş, 4-2-3-1'den vazgeçmeyecek gibi. Güneş, Negredo-Cenk ikilisini aynı anda kullanırsa, Ryan Babel kulübeye çekilecek. Ricardo Quaresma ise yerini koruyacak. Beşiktaş, bildik sistemiyle de sahaya çıkabilir. Bu durumda Negredo yedek beklerken Cenk tek santrfor olacak, arkasında Talisca-Quaresma-Babel üçlüsü yer alacak. Sağ bekteki sorunun ilacı ise Necip Uysal. Necip, Adriano ve Gökhan Gönül'ün götürülmediği zorlu deplasmanda joker olacak.