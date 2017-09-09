Ryan Babel’den Karabük-Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalar

Beşiktaş'a Karabük deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden Ryan Babel, açıklamalarda bulundu. Babel, attığı golü anlatırken zeminden dert yandı.

Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta, takımına üç puanı getiren golü kaydeden Ryan Babel karşılaşmayla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Babel, Oğuzhan’ın asistini ve attığı golü değerlendirirken “Genel olarak Oğuzhan, tek toplarda oldukça başarılı zaten. Ben de o bölümde en uçta görev yapıyordum. Oğuzhan da iyi pozsiyon aldı ve doğru yerde, doğru zamanda beni topla buluşturdu. Zemini gördünüz oldukça kötüydü; bu da benim son vuruşumu etkiledi açıkçası. Bekledim doğru pozisyon için ama golü kaydetmeyi başardım” ifadelerini kullandı.

Babel öte yandan, “Bugün gol attığım için üç puan aldığımız için mutluyuyum. Hala sezonun çok başındayız. Kadromuz geniş ben de dahil herkes daha iyi olacaktır” dedi.

Karabükspor 0-1 Beşiktaş Kardemir Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı maçta rakibini Babel'in golü ile mağlup etti. İlgili Haberi Oku