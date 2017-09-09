Ryan Babel’den Karabük-Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalar

Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta, takımına üç puanı getiren golü kaydeden Ryan Babel karşılaşmayla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Babel, Oğuzhan’ın asistini ve attığı golü değerlendirirken “Genel olarak Oğuzhan, tek toplarda oldukça başarılı zaten. Ben de o bölümde en uçta görev yapıyordum. Oğuzhan da iyi pozsiyon aldı ve doğru yerde, doğru zamanda beni topla buluşturdu. Zemini gördünüz oldukça kötüydü; bu da benim son vuruşumu etkiledi açıkçası. Bekledim doğru pozisyon için ama golü kaydetmeyi başardım” ifadelerini kullandı.
Babel öte yandan, “Bugün gol attığım için üç puan aldığımız için mutluyuyum. Hala sezonun çok başındayız. Kadromuz geniş ben de dahil herkes daha iyi olacaktır” dedi.