Real Madrid – Levante: 1-1

İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid sahasında Levante ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı kart cezalısı Cristiano Ronaldo’dan yoksun maça çıkan Real Madrid 12. dakikada Ivan Mendonza’nın attığı golle Barnebau’de geriye düştü.

Golün şokunu attıktan sonra rakip kaleye gol için yüklenen Real, 36. dakikada Lucas Vazquez’in kaydettiği golle 1-1’lik eşitliği sağladı. İlk yarıda bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda real Madrid skoru lehine çevirmek için ataklarını sıklaştırırken, konuk ekip Levante kontra ataklarla gol aradı. 89. dakikada Real Madrid’de Marcelo direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla ligde bir galibiyeti bulunan Real Madrid ikinci beraberlini aldı! Real Madrid ve Levante maç sonunda 5 puana ulaştı.

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