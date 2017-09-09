Oğuzhan Özyakup penaltı ve asist pozisyonlarını anlattı

Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup, Kardemir Karabükspor deplasmanında kaçırdığı penaltı ve asisti hakkında konuştu. Oğuzhan Özyakup, Karabük'teki zemine ise isyan etti.

Süper Lig’in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı maçı 1-0 kazanmayı bildi. Maçta hem penaltıyı kaçıran hem de atılan golün asistini yapan Oğuzhan Özyakup, pozisyonlar ile ilgili beIN Sports’a konuştu. Karabük’teki zemine isyan eden Oğuzhan Özyakup, penaltıyı kaçırma nedeni olarak da kötü zemini gösterdi.

Karabükspor 0-1 Beşiktaş Kardemir Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı maçta rakibini Babel'in golü ile mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Oğuzhan Özyakup, şu açıklamalarda bulundu:

“Penaltıyı kaçırdım ama benim bundan önce zeminle ilgili söylemek istediklerim var. Türkiye’ye geldiğimden bu yana oynadığım en kötü zemin. Kardemir Karabüksporlu futbolcular bile isyan etti. Penaltıda da bakıldığında zemin yüzünden top havaya yükseldi.

Tekte Babel’i gördüm ve pası verdim. O da karşı karşıya kaldığı pozisyonda iyi bir vuruş yaptı. Zemin nedeniyle o da uzun süre topa vuramadı. Çünkü topun sekme ihtimalini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor.”