MKE Ankaragücü 1-2 Balıkesirspor Baltok

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Şimşek, Mehmet Kağan Bingül
MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Yusuf, Gençer, Nduka (Enes dk. 83), Kenan (Abdülkadir dk. 62), Putsila, Arif (Doka dk. 74), Ferhat, Umut, İlhan
Yedekler: Altay, Szukala, Alihan, Sedat, Cheikhou Dieng, Mahmut, Mehmet
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Balıkesirspor Baltok: Atilla, Cüneyt, Okan, Oğuz, Glumac, Bülent, Nizamettin, Mehmet (Sedat dk. 65), Foxi, Abdulkadir (Cumali dk 77), Burak (Mahatma Otoo dk. 58)
Yedekler: Vukovic, Oğuzhan, Uğur, Doğa, Muhammed Ali, Furkan
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: Umut (dk. 58) (Ankaragücü), Mahatma Otoo (dk. 71), Sedat (dk. 87) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Arif, İlhan (MKE Ankaragücü)