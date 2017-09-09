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MKE Ankaragücü 1-2 Balıkesirspor Baltok

Balıkesirspor, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
20:349 Eylül 2017
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MKE Ankaragücü 1-2 Balıkesirspor Baltok

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Şimşek, Mehmet Kağan Bingül

MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Yusuf, Gençer, Nduka (Enes dk. 83), Kenan (Abdülkadir dk. 62), Putsila, Arif (Doka dk. 74), Ferhat, Umut, İlhan

Yedekler: Altay, Szukala, Alihan, Sedat, Cheikhou Dieng, Mahmut, Mehmet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Balıkesirspor Baltok: Atilla, Cüneyt, Okan, Oğuz, Glumac, Bülent, Nizamettin, Mehmet (Sedat dk. 65), Foxi, Abdulkadir (Cumali dk 77), Burak (Mahatma Otoo dk. 58)

Yedekler: Vukovic, Oğuzhan, Uğur, Doğa, Muhammed Ali, Furkan

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Umut (dk. 58) (Ankaragücü), Mahatma Otoo (dk. 71), Sedat (dk. 87) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Arif, İlhan (MKE Ankaragücü)

Etiketler
ankaragücü balıkesirspor
Son güncelleme: 20:42 | 09.09.2017
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