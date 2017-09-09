Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçından sonra konuştu

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, hakemi değerlendirirken "Bugün ikinci gol, golmüş. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Biz kaleden oyunu başlatan bir takımız. Seyirci baskı yapıyor, hakem sanki vakit çalıyormuşuz gibi 40. dakikada sarı kart gösteriyor" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

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Avcı, Fenerbahçe’yi değerlendirerek konuşmasına başlarken “Fenerbahçe, yeni hocasıyla, yeni oyuncularıyla, yeni bir takım. Geçen sezon en geniş alanda oynayan takımdı, şu an ligin en dar alanda oynayan takımı. Güçlü bir orta sahayla oynadılar. Aykut Kocaman’a teşekkür ediyorum çünkü bu bize ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Ancak biz bu senaryoya çalışmıştık. Mahmut ve Emre’nin baskı yiyeceğini biliyorduk. Buradan üçüncü bölgeye topu nasıl çalışırız konusunu tartışmıştık” ifadelerini kullandı.

2-0’dan 2-2’ye gelen maçta oyuncularını da eleştiren Avcı, “Rakibe oynama alanı veriyoruz. 26 top kaybı yaptık. Top bizdeyken de rakipdeyken de yavaştık. 2-1’den sonra kaleye gitmeyi düşünmedi oyuncularım. 2-2’den sonra düşündük; şutumuz vardı, golü de bulduk” dedi.

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Hakemi de değerlendiren Avcı, “Bugün ikinci gol, golmüş. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Biz kaleden oyunu başlatan bir takımız. Seyirci baskı yapıyor, hakem sanki vakit çalıyormuşuz gibi 40. dakikada sarı kart gösteriyor” şeklinde konuştu.

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