Mane, kaleci Ederson’a sert girdi, tecrübeli futbolcu hastanelik oldu

Manchester Cit maçında kaleci Ederson'a sert girerek yıldız eldiveni hastanelik eden Mane kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İngiltere Premier Lig mücadelesinde Liverpoollu Mane, Manchester City kalecisi Ederson’u yaptığı sert faulle hastanelik etti. Karşılaşmanın 37. dakikasında ani bir kontra atağa çıkan Liverpool’da Mane, yükselen topu ayağıyla kontrol etmek isterken kalesinden açılıp topu uzaklaştırmak isteyen Ederson’un suratına kramponuyla vurdu.

Bu hareket sonrası Mane direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Suratına darbe alan Ederson ise yerden kalkamadı ve yerini Bravo’ya bıraktı. Talihsiz kaleci daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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