Manchester City Liverpool maçı hangi kanalda? Man. City Liverpool (İDMAN TV CANLI İZLE)

Premier Lig'de haftanın maçı Liverpool ve Manchester City arasında oynanacak. Manchester City Liverpool maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Ligde ilk 3 haftada 7'şer puan toplayan Liverpool ve Manchester City maçı internet üzerinden hangi link üzerinden izlenecek? İşte Manchester City Liverpool maçının canlı izleme detayları ve şifresiz veren kanallar...

İki köklü İngiliz kulübü karşı karşıya geliyor, Manchester City Liverpool maçı saat kaçta başlayacak, internet üzerinden nasıl canlı yayınlanacak? Premier Lig’in bu önemli karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen futbol tutkunları hangi kanal üzerinden izleyeceğini merak ediyor işte detaylar…

MAN. CİTY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

9 Eylül Cumartesi günü Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 14.30’da başlayacak. Manchester City – Liverpool maçı Türkiye’de S Sport’tan yayınlanacak. Azeri okurlarımız ise maçı İdman TV üzerinden canlı izleyebilecek. Aşağıdaki linkten İdman TV’nin canlı yayın bağlantısına ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL CANLI İZLE

Who’s ready?! City v LiverpoolPremier League12.30 UKEtihad Stadium#cityvlfc pic.twitter.com/SeX3mxKm3W — Manchester City (@ManCity) 9 Eylül 2017

MAÇ AYRINTILARI

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, geçen sezon Premier Lig’i ilk yedi sırada tamamlayan takımlara karşı oynadığı 22 maçın sadece birini kaybetti (12G 9B).Pep Guardiola, Manchester City’nin başında çıktığı 41 Premier Lig maçının 25’ini kazandı (10B 6M) ve 85 puan topladı.Manchester City, iç sahada oynadığı son 23 lig maçının birini kaybetti (13G 9B) ancak bu karşılaşmaların sadece altısında kalesini gole kapatabildi.

Sadio Mane, Premier Lig’de oynadığı son dokuz maçta yedi gol atarken, son dört karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı.