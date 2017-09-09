Luis Enrique Çin yolcusu

Çin ekibi Shanghai Shenhua, gelecek sezon ayrılması beklenen teknik direktör Gus Payet'in yerine Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique'yi düşünüyor.

Çin ekibi Shanghai Shenhua’da sular durulmuyor. Kadrosunda Carlos Tevez, Obafemi Martins ve Fredy Guarin gibi yıldızlar bulunmasına rağmen ligde 11. sırada bulunan Shenhua’da hedef teknik direktör Gus Payet oldu.

Marca’nın haberine göre Luis Enrique, Shenhua takımı için gelecek sezon Çin Süper Ligi’ne hızlı bir başlangıç için güzel bir seçim olabilir.

Barcelona koltuğunda üç sezon geçiren Enrique, dokuz kupa kazanmayı başardı.

Lig bitimine 6 hafta kala Shanghai Shenhua 2 maç eksiğiyle, 24 puan ile 11. sırada bulunuyor.

Çin Süper Ligi’nde bir sonraki sezon ise 2018’in Mart ayında başlayacak.

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