Karabükspor-Beşiktaş maçında Cenk Tosun’u sinirlendiren olay!

Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı maça yedek başlayan Cenk Tosun, iki kez ısınmaya gitti. Kırmızı kart ve gol nedeniyle bir türlü oyuna giremeyen Cenk Tosun, bu duruma sinirlendi.

Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun, Negredo’nun ilk 11’de başladığı Kardemir Karabükspor maçına yedek kulübesinde başladı. Maçta oyuna girmek için iki kez ısınan Cenk Tosun, kırmızı kart ve gol nedeniyle son anda oyuna giremedi. Özellikle Tosic’in kırmızı kartına çok sinirlenen Cenk Tosun, kızgın bir şekilde yedek kulübesine geri döndü. Tosic oyundan atılmadan önce oyuna girmeye hazırlanan Cenk Tosun, kırmızı kart sonrası Şenol Güneş’in acil değişen kararı ve oyuna savunma oyuncusu alması sonrası tepki gösterdi.

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Karşılaşma 0-0 devam ederken gol arayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, risk alarak Cenk Tosun’u oyuna sokmaya hazırlandı. Isınmaya gönderilen Cenk Tosun, Babel’in gol atması sonrası orta sahayı güçlendirme kararı veren Şenol Güneş tarafından yeniden kulübeye gönderildi. İki kez ısınmaya gittiği maça bir türlü giremeyen Cenk Tosun, yedek kulübesinde sinirli bir şekilde oturdu.

Karabükspor 0-1 Beşiktaş Kardemir Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş, penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı maçta rakibini Babel'in golü ile mağlup etti. İlgili Haberi Oku